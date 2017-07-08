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إيقاف وكيل مكتب بريد 3 أشهر بتهمة اختلاس معاش أرملة
قضت المحكمة التأديبية في القضية رقم 260 لسنة 58 قضائية بايقاف وكيل مكتب بريد ثلاثة أشهر عن العمل، بعد ثبوت ارتكابه جريمة اختلاس معاش أرملة بعد سرقة الفيزا
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجليل، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد شحتة وشعبان صلاح وحضور المستشار فوزي عبد الهادي ممثل النيابة الإدارية.أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن رأفت زكي حبيب، وكيل مكتب بريد الإسكان الاقتصادي بالإدارة العامة لبريد حلوان خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخالف القواعد المالية.وجاء بأسباب الحكم أن المتهم اختلس لنفسه بطاقة الصرف الآلي المسلمة إليه بصفته الوظيفية الصادرة باسم خيري خليل غبريال بصفته وكيلًا عن شقيقته سميحة خليل غبريال لصرف معاشها كمستفيدة عن زوجها المتوفي.وتبين من أوراق القضية أن المتهم استعمل بطاقة الصرف الآلي في الاستيلاء على مبلغ 38 ألف جنيه بدون وجه حق وانتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم بعد ثبوت ارتكابه الوقائع المنسوبة إليه.
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