وتقول مقيمة الدعوى لـ«فيتو»: «كان زوجي من ظاهره أمام الناس مثالا للاحترام والزوج المثالي وكنت واحدة ممن انخدعوا بمظهره حتى تزوجنا وظهر على حقيقته واكتشفت أنه يتخذ الأدب مظهرا لتنفيذ أهدافه».وأضافت المدعية، أنها بعد الزواج بفترة اكتشفت حقيقة زوجها فأصبح يعتدى عليها بعدما اختفت الطيبة والوجه البريء وعندما شكت لأمها لم تصدق شكواها، أمام قدرة الزوج على اصطناع الأخلاق والدفاع عن نفسه. وتابعت: «يوم ولادتي لم يأت إلى المستشفى بحجة أنه لا يحب رؤيتي في موقف صعب، لكنني كنت على يقين أنه يرتكب حماقة من حماقاته، وبالفعل ذهبت أمي لجلب ملابس للمولود من شقتي ووجدته يخونني، فأصيبت بصدمة، وقالت لي بعدما تعافيت من الولادة أنها أخطأت عندما كانت تكذبني بشأنه وروت لي ما شاهدته وعندها قررت إقامة دعوى خلع ضده».