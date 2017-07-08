تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ|مقتل ميادة أشرف|

وأسندت النيابة العامة إلى 48 متهما: ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.