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«الجنايات» تنظر اليوم محاكمة المتهمين في قضية مقتل ميادة أشرف
08
يوليو
2017
07:46 AM
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تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ|مقتل ميادة أشرف|
وأسندت النيابة العامة إلى 48 متهما: ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.
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