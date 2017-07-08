والمتهمون في القضية رقم 11312 لسنة 2012، هما المستشاران مصطفى محمود بركات، ومحمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمي، ونشأت عبد المسيح صاحب شركة مقاولات، ومحمد عبد الله زين العابدين |محاميا|.ووجه قاضي التحقيق للمتهم مصطفى بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات في وزارة التضامن، اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضي الجمعية لبقية المتهمين، بما قيمته 15 مليونا و120 ألف جنيه، في عام 2008.وأشارت التحقيقات إلى أن |بركات| وافق على عرض البيع المقدم من المتهم |زياد عبد اللطيف|، وأصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مستندات ملكية الأرض، ووقع على عقد بيع الأرض دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة، وأمر منفردا بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار التعاقد، بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.كما تسلم المتهمون المبلغ دون اتخاذ إجراءات التسجيل أو استلام الأرض، ما مكن المتهمين |زياد عبد اللطيف| و|القرطومي| من الاستيلاء على المبلغ النقدي دون وجه حق، للإضرار عمدا بالمال العام، بحسب التحقيقات.