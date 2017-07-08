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محاكمة 170 متهما بتصوير قاعدة بلبيس الجوية.. اليوم
تنظر محكمة شرق القاهرة العسكرية، اليوم السبت، محاكمة 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بـ|تصوير قاعدة بلبيس الجوية|
وتضمن أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بالتقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بالاتهامات واعتناقهم أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم رجال الشرطة والجيش والقضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور، غرضها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء، واستهداف قوات الأمن.
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