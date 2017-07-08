اليوم.. إعادة محاكمة متهم في «مذبحة كرداسة»

تنظر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت إعادة محاكمة أشرف محمد أبو حجازة، المتهم في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة