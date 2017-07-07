قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفى تدخل بلاده في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عندما سُئل خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال تيلرسون للصحفيين في شرحه لتفاصيل اجتماع ترامب وبوتين الذي استغرق أكثر من الساعتين، إن ترامب أثار الأمر مباشرة في بداية أول اجتماع مباشر له مع الرئيس الروسي.



وكان البيت الأبيض قد سئل عما إذا كانت هذه المسألة ستثار.



وكرر ترامب أمس الخميس تأكيداته السابقة بأنه على الرغم من أن روسيا كانت على الأرجح وراء هجمات القرصنة، إلا أنه من الممكن أيضا تورط دول أخرى.



وأكدت وكالات الاستخبارات الامريكية أن روسيا كانت وراء عمليات القرصنة التي هي في قلب تحقيق أمريكي يجرى حاليا ، وتحول إلى التركيز على تواطؤ محتمل بين حملة ترامب ومسؤولين روس.

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