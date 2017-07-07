موسكو (رويترز) - نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إنه ناقش مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة قضايا أوكرانيا وسوريا والإرهاب والأمن الإلكتروني.

وقال بوتين عقب اجتماعه مع ترامب الذي استمر لأكثر من ساعتين "أجرينا محادثات مطولة للغاية".

وأعتذر بوتين عن تأخره على اجتماعه التالي والذي يلتقي فيه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)