اخبار مصر
-
رياضة
- هاميلتون يحطم رقما قياسيا في تجارب جائزة النمسا الكبرى
- شيليتش يبلغ الدور الرابع في ويمبلدون دون خسارة أي مجموعة
- نادال يشق طريقه في ويمبلدون ويبلغ دور 16
- حكام مبارة الزمالك وأهلي طرابلس يتدربون في برج العرب
- إنذار على يد محضر لرئيس الأهلي بسبب «سيارتين»
- الأهلي يطلب ارتداء الشارات السوداء حدادا على أرواح شهداء رفح
- تأهل إيطاليا وإسبانيا لنصف نهائي مونديال السلة بالقاهرة
- الأهلي يطالب الكاف بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء رفح
- مهاجم ستوك سيتي ينتقل رسميا لصفوف بيرنلي الإنجليزي
- عفروتو يتعاقد مع الإنتاج الحربي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تيلرسون: ترامب يضغط على الرئيس الروسي بشأن التدخل في الانتخابات
07
يوليو
2017
20:22 PM
بواسطة
هامبورج (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن الرئيس دونالد ترامب بدأ اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة بالإعراب عن قلق الشعب الأمريكي بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.
وقال تيلرسون عقب لقاء الزعيمين على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في ألمانيا "خاض الاثنان نقاشا مطولا وجادا بشأن المسألة. ضغط الرئيس على الرئيس بوتين في أكثر من مناسبة فيما يخص التورط الروسي. والرئيس بوتين نفى مثل هذا التورط. أعتقد مثلما نفى في الماضي."
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع