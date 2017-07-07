هامبورج (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن الرئيس دونالد ترامب بدأ اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة بالإعراب عن قلق الشعب الأمريكي بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

وقال تيلرسون عقب لقاء الزعيمين على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في ألمانيا "خاض الاثنان نقاشا مطولا وجادا بشأن المسألة. ضغط الرئيس على الرئيس بوتين في أكثر من مناسبة فيما يخص التورط الروسي. والرئيس بوتين نفى مثل هذا التورط. أعتقد مثلما نفى في الماضي."

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)