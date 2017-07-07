-
رياضة
- هاميلتون يحطم رقما قياسيا في تجارب جائزة النمسا الكبرى
- شيليتش يبلغ الدور الرابع في ويمبلدون دون خسارة أي مجموعة
- نادال يشق طريقه في ويمبلدون ويبلغ دور 16
- حكام مبارة الزمالك وأهلي طرابلس يتدربون في برج العرب
- إنذار على يد محضر لرئيس الأهلي بسبب «سيارتين»
- الأهلي يطلب ارتداء الشارات السوداء حدادا على أرواح شهداء رفح
- تأهل إيطاليا وإسبانيا لنصف نهائي مونديال السلة بالقاهرة
- الأهلي يطالب الكاف بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء رفح
- مهاجم ستوك سيتي ينتقل رسميا لصفوف بيرنلي الإنجليزي
- عفروتو يتعاقد مع الإنتاج الحربي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
حوالي ثلثي دول الأمم المتحدة توافق على معاهدة لحظر الأسلحة النووية
الأمم المتحدة (رويترز) - وافق نحو ثلثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة يوم الجمعة على معاهدة لحظر الأسلحة النووية بعد شهور من محادثات قاطعتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى التي تعهدت بدلا من ذلك بالالتزام بمعاهدة حظر الانتشار السارية منذ عقود.
وتدخل معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تصديق 50 دولة عليها. وجرى إقرارها يوم الجمعة بموافقة 122 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع صوت واحد عن التصويت.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي والسفير البريطاني ماثيو ريكروفت والسفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر في بيان مشترك إن دولهم "لا تنوي التوقيع أو التصديق أو أن تصبح أبدا طرفا" في المعاهدة.
"لذلك فإنه لن يكون هناك أي تغيير في الالتزامات القانونية لدولنا فيما يتعلق بالأسلحة النووية".
وفي بداية المحادثات في مارس آذار، قالت هيلي إن عشرات الدول تقاطع المفاوضات لأنها ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار التي بدأ سريانها في عام 1970 وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في ديسمبر كانون الأول، بموافقة 113 عضوا ومعارضة 35 وامتناع 13 عن التصويت، يدعو إلى "التفاوض على آلية ملزمة قانونا لحظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء عليها كليا" وشجعت كل الدول الأعضاء على المشاركة.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)