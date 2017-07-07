تنظر- غدا السبت- محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بـ|مقتل ميادة أشرف|

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين- وعددهم 48- ارتكابهم لجرائم تولي قيادة جماعة إرهابية، وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات؛ تنفيذًا لغرض إرهابي.