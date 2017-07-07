حصلت |فيتو| على صورة الشهيد الضابط بالأمن الوطني الملازم أول إبراهيم عزازي شريف عزازي، الذي استشهد إثر هجوم مجهولين بالأعيرة النارية تجاه وهو متوجها من منزله لأداء صلاة الجمعة اليوم بدائرة مركز شرطة الخانكة

كان مسئول أمني بوزارة الداخلية، أكد أنه تبلغ للخدمات الأمنية بمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه ضابط من قوة قطاع الأمن الوطني أثناء خروجه من محل إقامته متوجهًا للمسجد دائرة المركز لأداء صلاة الجمعة، مما أسفر عن استشهاده.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابساتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.