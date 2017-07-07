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اليوم العالمي للشوكولاتة.. «دوناتس» ضخمة من أوراق الذهب
«الدوناتس» حلوى شهيرة يحبها كثير من الناس وانتشرت في مصر في السنوات الأخيرة، وبالنسبة لبعض الناس يكفي تناول قطعة واحدة صغيرة من الدوناتس، ولكن للبعض الآخر هناك «دونوتيلا فيرساتشي».
في إطار الاحتفال اليوم الجمعة، باليوم العالمي للشوكولاتة، تقدم سلسلة الحلويات الأسترالية «دونات تايم» حلوى دونوتيلاد فيرساتشي العملاقة التي تزن 1 كيلوجرام ومزينة بعشرة أنواع مختلفة من الشوكلاتة، وفقًا لموقع «ماشابال» الأمريكي.
قطعة الدونات نفسها مصنوعة من شوكولاتة وكاكاو هيرشيز، ومليئة من الداخل بشوكلاتة نوتيلا ومغلفة بطبقات من الشوكولاتة الذائبة وشوكولاتة كيت كات وبسكوت أوريو والبراوني ورشات الشوكلاتة ورقائق الشوكولاتة وبرطمان صغير من النوتيلا، ثم على السطح نجد أوراق الذهب الصالحة للأكل.
تبلغ تكلفة قطعة الدوناتس 34 دولار استرالي (25 دولار أمريكي)، وهي متاحة فقط من 7 إلى 13 يوليو الجاري، بحسب الموقع الأمريكي.
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