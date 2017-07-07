وأوضح المصدر، أنه من المقرر أن يتم تشييع جنازة الشهيد بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط حضور اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وعدد من قيادات الوزارة وأسرة الشهيد، وذلك فور أن تنتهي النيابة العامة من المعاينة والاطلاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالشهيد واستخراج تصريح الدفن.وكان المسئول الأمني بالوزارة، صرح أنه تبلغ للخدمات الأمنية بمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه الملازم أول إبراهيم عزازي شريف عزازي من قوة قطاع الأمن الوطني أثناء خروجه من محل إقامته متوجهًا للمسجد دائرة المركز لأداء صلاة الجمعة مما أسفر عن استشهاده. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابساتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.