نجحت إدارة البحث الجنائي بمختلف مديريات الأمن تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفار في ضبط العديد من الخارجين على القانون وتجار السلاح والمخدرات خلال حملات أمنية شنتها بالمحافظات

وأسفرت الحملات عن ضبط 189 قضية مخدرات، و86 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وإعادة 15 سيارة ودراجة نارية مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ 45450 حكما قضائيا متنوعا.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.