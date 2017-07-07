كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تفاصيل استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطنى في القليوبية

وقال المصدر الأمني إنه تبلغ للخدمات الأمنية بمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه الملازم أول إبراهيم عزازى شريف عزازى من قوة قطاع الأمن الوطنى أثناء خروجه من محل إقامته متوجهًا للمسجد دائرة المركز لأداء صلاة الجمعة مما أسفر عن استشهاده.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابساتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.