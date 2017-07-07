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رفع فوارغ طلقات آلية خلال معاينة حادث محور 26 يوليو
07
يوليو
2017
15:47 PM
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أجرت نيابة حوادث شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول معاينة تصويرية مطولة لموقع الهجوم المسلح على نقطة مرورية أعلى محور 26 يوليو والذي أسفر عن إصابة مجند ومواطن
وأسفرت المعاينة التي استغرقت من 4 إلى 5 ساعات أجراها المستشار بدر مروان، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة وحازم عامر وكيل نيابة كرداسة عن العثور على فوارغ لطلقات وآثار دماء. ورفعت النيابة 9 فوارغ عيار 9 مم و4 فوارغ آلية ومقذوفين أحدهما اخترق جسد المواطن المصاب وآخر كان بسيارة الشرطة كما أسفرت معاينة النيابة التي استمرت قرابة 5 ساعات عن وجود اختراق 3 طلقات جسم سيارة شرطة أحدها بالزجاج الأمامي وأخرى من الجانب وثالثة في المرآة. وكشفت مصادر أمنية وقضائية أن المحور تم إغلاقه لفترة من الوقت لإنهاء المعاينة ورفع الفوارغ.
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