وأسفرت المعاينة التي استغرقت من 4 إلى 5 ساعات أجراها المستشار بدر مروان، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة وحازم عامر وكيل نيابة كرداسة عن العثور على فوارغ لطلقات وآثار دماء. ورفعت النيابة 9 فوارغ عيار 9 مم و4 فوارغ آلية ومقذوفين أحدهما اخترق جسد المواطن المصاب وآخر كان بسيارة الشرطة كما أسفرت معاينة النيابة التي استمرت قرابة 5 ساعات عن وجود اختراق 3 طلقات جسم سيارة شرطة أحدها بالزجاج الأمامي وأخرى من الجانب وثالثة في المرآة. وكشفت مصادر أمنية وقضائية أن المحور تم إغلاقه لفترة من الوقت لإنهاء المعاينة ورفع الفوارغ.