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مصرع شخص وإصابة آخر في خلاف مع أبناء عمومتهما بالبحيرة
لقي عامل زراعي مصرعه وأصيب آخر في خلال بالأسلحة النارية على حد فاصل بينهما وبين أبناء عمومتهما بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة
تلقى اللواء علاء الدين شوقي، مدير الأمن إخطارًا من من مركز شرطة أبو المطامير بمقتل |ع. م، 55 عاما، عامل زراعي| إثر إصابته برش خرطوش بالصدر وكذا إصابة نجل شقيقة |س. إ، عامل زراعي| برش خرطوش بالكتف الأيمن واتهام المصاب لنجل عمه |ج. ش، 35 عاما، فلاح| ومقيم بذات الناحية بإحداث إصابتهما من فرد خرطوش كان بحوزته لخلافات على حد فاصل بين منزليهما.وأصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وإحضار المتهم و|أ. ش، 20 عاما، فلاح| و|ر. ش، 25 عاما، فلاح| والثلاثة أشقاء، حيث تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين الثانى والثالث بأحد الأكمنة المعدة لهما وبمواجهتهما قررا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب الأول لذات السبب المشار إليه وقيامهم بالتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بترعة النوبارية
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