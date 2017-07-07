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ضبط لص حاول سرقة شخص داخل مسجد بالإسكندرية
تمكن أهالي منطقة أبو سليمان بالإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط لص لمحاولته سرقة شخص بأحد المساجد بالمنطقة والتعدى عليه
وكانت مباحث قسم شرطة ثان الرمل، قد تلقت بلاغا من إدارة شرطة النجدة من ضبط لص داخل مسجد الوفاء بمنطقة أحمد أبو سليمان، وعلى الفور انتقل ضباط القسم والذي تبين قيام ش ك ح 36 عاما عاطل مقيم شارع عثمان بن عفان دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بتعقب ا م ع 80 عاما بالمعاش، عقب خروجه من مكتب بريد أبو سرحة حتى دخوله المسجد المشار إليه. وعقب صرفه المعاش الخاص به محاولًا سرقته والتعدى عليه بشاكوش صغير الحجم كان بحوزته فاستغاث بالأهالي داخل المسجد وتمكنوا من ضبطه وبحوزته الشاكوش وحقيبة صغيرة بداخلها سكين صغير الحجم وبعض المتعلقات الشخصية. بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بقيام الأهالي بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بجروح وكدمات بالوجه أثناء ضبطه، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
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