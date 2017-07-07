تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط |م ن ح| 31 عاما، عاطل، مقيم مساكن عبد القادر دائرة قسم شرطة أول العامرية بغرب المدينة، متلبسًا بإحرازه 10 طرب لمخدر الحشيش تزن كيلو جرام تقريبًا |ومبلغ 10 آلاف جنيه وهاتف محمول| أثناء تواجده بشارع الطعانى، دائرة قسم شرطة اللبان