افتتح اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الجمعة مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة ولفيف من كبار قادة الشرطة والقوات المسلحة