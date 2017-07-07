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بالصور.. وزيرا الداخلية والأوقاف يفتتحان مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة
07
يوليو
2017
12:47 PM
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افتتح اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الجمعة مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة ولفيف من كبار قادة الشرطة والقوات المسلحة
ويؤدى وزير الداخلية والحضور صلاة الجمعة في المسجد، وستقوم القنوات بإذاعة شعائر الصلاة مباشرة.
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