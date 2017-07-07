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مسن يقتل ابنه المزارع بسبب خلاف على أرض بالإسكندرية
لقي مزارع مصرعه بمنطقة أبيس شرق الإسكندرية، بعد أن طعنه والده المسن بسكين بسبب خلاف على ثمن قطعة أرض
كان قسم شرطة محرم بك، قد تلقى بلاغا من الأهالي بوجود شخص في حالة إعياء شديد ومصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن بقرية 10/8 منطقة أبيس، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من |ا م ا| 56 عاما، مزارع، مقيم بنفس العنوان مصاب بجرح طعنى بالجانب الأيمن من البطن وتوفى، ووالده |م ا م| 82 عاما، مزارع مقيم بذات القرية.بسبب قيام الأول بالاستيلاء على قطعة أرض ملك والده وبيعها دون إعطاء باقى أشقائه نصيبهم في بيع قطعة الأرض، حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الثانى بطعن الأول بسكين كانت بحوزته، مما أدى لإصابته التي أودت بحياته.وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم بمساعدة الأهالي، من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الحادث، وأيد الواقعة شاهدا عيان، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة.
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