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محكمة في هاواي ترفض طعنا على قرار «ترامب» بحظر السفر إلى أمريكا
رفضت المحكمة الجزئية في هاواي، يوم الخميس، طعنا ضد أمر حظر السفر الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دخل حيز التنفيذ جزئيا الأسبوع الماضي.
وقال نيل كاتيال، المحامي الذي قدم الطعن في هاواي، عبر «تويتر»: "القاضي (ديريك) واتسون قضى بأن المحكمة العليا هي المكان المناسب لتوضيح القضايا المتعلقة بالجدات واللاجئين وغير ذلك".
وكانت هاواي قد طعنت على أمر حظر المسافرين من ست دول ذات اغلبية مسلمة لمدة 90 يوما، قبل دقائق من دخوله حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، مطالبة المحكمة الجزئية بتوضيح جوانب قرار المحكمة العليا.
ودفعت الولاية بأن الحكومة تبنت تفسيرا ضيقا جدا لتفسير المحكمة العليا للعلاقات الأسرية التي من شأنها أن تؤهل أجنبيا للإعفاء من الحظر.
وبعد أشهر من الجدل القانوني، قررت المحكمة العليا يوم 26 يونيو السماح لإدارة ترامب بإنفاذ الحظر جزئيا حتى تتمكن من مراجعة الأمر في أكتوبر.
وأضافت أن هؤلاء الذين بإمكانهم إثبات علاقة عائلية وثيقة بشخص ما في الولايات المتحدة سيجري إعفائهم من الحظر، الذي ينطبق على المسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن.
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