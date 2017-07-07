أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن محادثات إعادة توحيد قبرص بين زعيمي شطري قبرص التركية واليونانية انتهت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بدون التوصل إلى اتفاق.

وذكر جوتيريش: "إنني آسف جدا أن أبلغكم، أنه على الرغم من الالتزام القوي جدا ومشاركة جميع الوفود والاطراف المختلفة، اختتم المؤتمر حول قبرص بدون التوصل لاتفاق".

وبسؤاله عما إذا كانت المحادثات ستستمر أم لا، قال جوتيريش "اختتم المؤتمر" على الرغم من أن هذا لا يعني أنه "لا يمكن تقديم مبادرات أخرى".

كانت محادثات إعادة توحيد قبرص بين زعيمي شطري قبرص التركية واليونانية قد انتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بدون التوصل إلى اتفاق بسبب الخلاف حول انسحاب القوات التركية، بحسب ما ذكرته مصادر في قبرص اليونانية لوكالة الأنباء الألمانية.