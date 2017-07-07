وضعت مديريات الأمن، لافتات بمواقع نقاط التفتيش الأمنية والأكمنة على كل المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات في أماكن ظاهرة للمترددين عليها توضح هدف الرسالة الأمنية والتوعية المرورية

كما وزعت القوات مطويات على قائدى السيارات للتوعية بالسلوكيات الخاطئة لقائدي المركبات للحد من الحوادث المرورية، وذلك في إطار الحرص على التواصل مع المواطنين بما يدعم العمل الأمني.ياتى ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى توطيد أواصــر الثقة والمشاركة المجتمعية مع المواطنين وإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان.كما شهدت الطرق الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى والطريق الدائرى الإقليمى والصحراوى |الإسكندرية والسويس والإسماعيلية| سيولة مرورية، وسط وجود لرجال المرور لملاحظة حركة السيارات لتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق، وسحب أي كثافات مرورية تظهر بالمحاور وإزالة أي معوقات مرورية.