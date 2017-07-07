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الداخلية: الإفراج عن 4053 نزيلا بالسجون منذ بداية العام
شكل قطاع مصلحة السجون لجان أمنية وقانونية لفحص ملفات نزلاء السجون لتحديد مستحقى الإفراج الشرطى والعفو عن باقى مدة العقوبة، وقامت اللجنة العليا بفحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم
وقال مصدر أمني، إن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 3116 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بقرار من رئيس الجمهورية، وتم تنفيذ القرار منذ بداية من 1-1-2017 حتى 3- 7-2017.وأضاف المصدر لـ|فيتو|، أن اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، كما تم الإفراج عن 937 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
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