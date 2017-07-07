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مباحث الأموال العامة تضبط 8 قضايا متنوعة بالمحافظات
07
يوليو
2017
06:46 AM
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شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملات أمنية لمواجهة الفساد المالي والإداري، والجرائم المؤثرة سلبًا على المناخ الاستثماري، والمرتبطة بالقطاع المصرفي بالمحافظات
وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن ضبط 8 قضايا متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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