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مقيمة دعوى خلع: «جوزي بيخوني مع بنت البواب»
طالبت زوجة أمام محكمة الأسرة بالخلع من زوجها بعدما ضبطته يخونها ومصارحته بأنه سيتزوج من يخونها معها
وقالت مقيمة الدعوى لـ«فيتو»: «اكتشفت أن زوجي بيخوني مع بنت البواب ولما واجهته ما أنكرش واعترف وقالي هتجوزها كمان».وأضافت: «كنت أعرف طبع زوجي وخيانته ولكن ثبت لي فعلا أن مرآة الحب عمياء وقلت في نفسي إنني قد أتمكن من تغييره بعد الزواج رغم عيبه الذي لا تقبله أي سيدة». وتابعت: «عندما تزوجنا فعلت المستحيل حتى يكف عن خيانته كل ما يخطر على البال فعلته وبالفعل توقف عن الخيانة وعندما أيقنت ذلك سررت كثيرا وشعرت بأنني نجحت في تغييره، لكن للأسف ظل طبعه عليه غالبا»، مشيرة إلى أنه بعد ذلك بفترة لاحظت أنه يختفي كثيرا ويتحدث بالتليفون بصوت مهموس وتصرفاته بدأت تتغير معها.وكانت صدمة الزوجة التي شاهدت زوجها يخونها مع بنت حارس عقار سكنهما وعندما واجهته كانت الصدمة؛ حيث صارح الزوجة بأنه سيتزوج من يخونها معها فقررت إقامة دعوى الخلع.
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