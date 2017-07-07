تستمع الآن نيابة كرداسة برئاسة المستشار بدر مروان، إلى أقوال أفراد كمين |محور 26 يوليو|، الذي شهد هجوما إرهابيا، مساء أمس الخميس، ما أسفر عن إصابة مجند ومواطن

وأمرت النيابة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة أعلى محور 26 يوليو لتفريغها؛ للكشف عن هُوية مهاجمي النقطة. وانتقل فريق من نيابتي حوادث شمال الجيزة وكرداسة، إلى مستشفى الشيخ زايد؛ لسماع أقوال المجند المصاب، وشخص آخر |مدني| تصادف مروره بموقع الحادث، وطلبت النيابة إعداد تقرير عن حالتهما الصحية.وقالت مصادر أمنية: إن حالة المجند والمدني المصابين في الحادث مستقرة، مؤكدين أن الجناة أطلقوا النيران بصورة عشوائية من داخل سيارة ميكروباص متحركة دون توقفها.