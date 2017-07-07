تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من الدكتور عادل سعد حسانين، مدير مستشفى ملوي العام، يفيد بوصول كل من |عثمان. ف|، ٥٧ سنة، صاحب ورشة نجارة، مصابا بإصابات قطعية بالرأس واليد اليسرى، ونجله |عبد الله| ٢٠ سنة، عامل بالورشة، و|سيد. ح|، ١٦ سنة، وانتقل إلى موقع الحادث العميد أحمد موسى مأمور قسم شرطة ملوي، ونائبه المقدم أحمد عبد الهادي، والرائد حاتم وجيه رئيس المباحث.وتواصل أجهزة الأمن برئاسة العقيد عصام أبو الفضل، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، جهودها لضبط مرتكبي الواقعة الذين فروا هاربين. وتباشر نيابة قسم شرطة ملوي تحقيقاتها بإشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامي العام الأول لنيابات المنيا.