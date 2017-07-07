هامبورج (رويترز) - قال مسؤول ياباني إن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقت يوم الخميس على مطالبة الصين بلعب دور أكبر في كبح الطموحات النووية الكورية الشمالية، وذلك عشية انطلاق قمة مجموعة العشرين في ألمانيا يوم الجمعة.

وأطلقت كوريا الشمالية هذا الأسبوع صاروخا باليستيا عابرا للقارات يقدر على حمل رأس نووي مما زاد القلق في المعركة الطويلة لاحتواء البرنامج النووي للبلد المنعزل.

وقال نوريو ماروياما المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية بعد اجتماع لزعماء الدول الثلاث إن "كوريا الشمالية تشكل الآن لليابان مستوى جديدا من التهديد وهي مصدر استفزاز واضح لليابان والمجتمع الدولي أيضا".

وخلال الاجتماع اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن على التعاون الوثيق لتشجيع الصين على "لعب دور أكبر" في احتواء جارتها الجنوبية.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)