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مصدر أمني: نقل مصابي حادث إطلاق النار بالمحور إلى مستشفى الشيخ زايد
07
يوليو
2017
00:46 AM
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أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أن المجند والمدني اللذان أصيبا في حادث إطلاق نيران على قوة أمنية أعلى محور 26 يوليو، تم نقلهما إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لإجراء الإسعافات اللازمة، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية العامة للمصابين مستقرة حتى الآن
كان مصدر أمني مسئول أعلن عن إطلاق مجهولين النار على تمركز أمني تابع للإدارة العامة للمرور أعلى محور ٢٦ يوليو في الاتجاه القادم من أكتوبر إلى ميدان لبنان، لافتًا إلى أن الحادث أسفر على إصابة مجند ومدني كان يقود سيارته تصادف قدومه أثناء إطلاق النار، وتم الدفع بمجموعات قتالية إلى مكان الحادث.
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