تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات حادث استهداف كمين المحور من قبل مجهولين والذي أدى إلى إصابة مجند ومدني تم نقلهما إلى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج

كانت الخدمات الأمنية بمركز شرطة كرداسة تلقت، مساء أمس الخميس، إخطارا مفاده قيام مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بإطلاق النيران تجاه تمركز أمني أعلى محور 26 يوليو دائرة المركز حيث بادلتهم قوة التمركز إطلاق النيران وأجبرتهم على الفرار.أسفر الحادث عن إصابة مجند من قوة الإدارة العامة للمرور ومواطن تصادف قيادته لسيارته قرب مكان الحادث وتم نقلهما لتلقي العلاج، وانتقل فريق من النيابة العامة للمستشفى لأخذ أقوال المصابين.