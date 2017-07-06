تم الإفراج عن 21 سائق شاحنة احتجزتهم مجموعة مسلحة شرقي الكونغو، حسبما ذكر أحد المقاولين الذين كان يعمل الرهائن المحررون لديهم اليوم الخميس.



وكانت شركة "بانرو" الكندية للتعدين قالت يوم الاثنين الماضي إن قافلة من 23 شاحنة تتبع مقاولي منجم ذهب "نامويا"، حوصروا في تبادل إطلاق نار بين الجيش ومجموعة مسلحة بينما كانت تنقل إمدادات خاصة بالمنجم في لوليمبا بإقليم ساوث كيفو.



وذكر أليستير جيمس، رئيس مجلس إدارة شركة "أليستير جروب"، وهو أحد المقاولين، أن مجموعة مسلحة احتجزت 21 سائقا منهم 18 تنزانيا وثلاثة أوغنديين كرهائن في الحادثة، التي وقعت في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



وقال جيمس إن المسلحين فروا من هجوم للجيش أمس الأول الثلاثاء، وتركوا الرهائن الذين وصولوا إلى قرية قريبة في اليوم التالي.



وأضاف جيمس، من مقر شركته في تنزانيا عبر الهاتف، أن الرهائن لم يتعرضوا لإصابات.



وأوضح جيمس أن المجموعة المسلحة التي احتجزت الرهائن تعرف باسم ماي-ماي ياكوتومبا.



وقال ديودون كاسيريكا ،وهو متحدث باسم الجيش الكونغولي، إن 12 شخصا لقوا حتفهم خلال أعمال القتال بين الجيش والميليشيا بين يومي الاثنين والأربعاء، وإن الجيش استعاد اثنين من أربعة أحياء استولت عليها ماي-ماي ياكوتومبا.



وشملت حصيلة القتلى تسعة من مسلحي الميليشيا وجنديين ومدنيا .

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