أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اعتزامها عدم التستر على المواضيع الخلافية في قمة العشرين، ومنها على سبيل المثال الخلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بتحرير التجارة وحماية المناخ.



تجدر الإشارة إلى أن قمة العشرين ستنطلق غدا الجمعة في هامبورج وستستمر فعالياتها حتى بعد غد السبت.



وقالت ميركل اليوم الخميس إنها تمثل في القمة، المصالح الألمانية والأوروبية وذكرت أنها ستفعل كل ما في وسعها " للتوصل إلى حلول وسط، من أجل ايجاد إجابات على الأسئلة المهمة بالنسبة لتشكيل العولمة".



وتابعت ميركل كلامها قائلة:" بالطبع فإننا على الجانب الآخر لن نتستر على الخلافات، بل سنسميها لأنه ثمة اختلافات في الرأي أيضا حول بعض القضايا المهمة".



وأضافت ميركل أنه في حال تم الحديث عن المشاكل الكبيرة للعالم، وتم بذل كل ما يمكن من أجل التوصل لحلول، فإن هذا يمكن أن يكون مكسبا للجميع وهو ما يعرف بموقف " الكل فائز".



وذكرت ميركل أن المواضيع الأساسية لقمة العشرين، لا تزال كما كانت، وهي تطوير الاقتصاد العالمي وتنظيم الأسواق المالية وتجارة حرة وعادلة وحماية المناخ.



كما أعربت ميركل عن أملها في أن تتوصل الجلسة الأولى للقمة غدا إلى نتائج فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب الدولي.

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