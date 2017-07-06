دعا الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس، إلى مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تدخل بلاده في الانتخابات الأمريكية.



وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وأربعة آخرين من كبار أعضاء المجلس في رسالة: "لقد وجه الرئيس بوتين هجوما ضد أهم مبادئ ديمقراطيتنا - انتخاباتنا".



وأضاف: "إن عدم طرح هذه المسألة مع الرئيس بوتين سيعد تقصيرا شديدا في مهام المنصب الذي انتخبتم من أجله".



ومن المقرر أن يلتقى ترامب وبوتين للمرة الأولى غدا الجمعة، وسيعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج بألمانيا.



وأعلن البيت الأبيض أن الصراع في سورية وأوكرانيا سيتصدر جدول الأعمال، إلا إنه لم يوضح ما إذا كان ترامب سيثير قضية تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.



وقد خلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن موسكو حاولت التأثير على انتخابات نوفمبر الماضي.



وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إن الانتخابات الأمريكية المقبلة في عام 2018 "لا يمكن أن تكون ملعبا للرئيس بوتين".



وأضافت الرسالة :"على الرئيس بوتين أن يفهم أن هذا لن يتكرر أبدا".

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