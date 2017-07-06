اخبار مصر
-
رياضة
- مرتضى منصور يحضر لقاء الزمالك والاتحاد
- الزمالك يبحث عن الهدف الأول أمام الاتحاد بعد مرور 30 دقيقة
- «15 دقيقة».. التعادل السلبي يسيطر على لقاء الزمالك والاتحاد
- لاعب مانشستر سيتي ينتقل رسميا لصفوف باشاك التركي
- موقف المقاصة من رحيل إيهاب جلال للزمالك
- إيهاب جلال يشترط اختيار الجهاز المعاون لتولي تدريب الزمالك
- بالصور.. منتخبا ألمانيا والأرجنتين لسلة الشباب في زيارة للأهرامات
- البدري يستبعد 3 لاعبين من مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني
- حسام البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني
- التعاون السعودي يوافق على استكمال مصطفى فتحي الموسم مع الزمالك
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الديمقراطيون يدعون ترامب لمواجهة بوتين بشأن التدخل الروسي في الانتخابات
06
يوليو
2017
20:15 PM
بواسطة
دعا الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس، إلى مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تدخل بلاده في الانتخابات الأمريكية.
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وأربعة آخرين من كبار أعضاء المجلس في رسالة: "لقد وجه الرئيس بوتين هجوما ضد أهم مبادئ ديمقراطيتنا - انتخاباتنا".
وأضاف: "إن عدم طرح هذه المسألة مع الرئيس بوتين سيعد تقصيرا شديدا في مهام المنصب الذي انتخبتم من أجله".
ومن المقرر أن يلتقى ترامب وبوتين للمرة الأولى غدا الجمعة، وسيعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج بألمانيا.
وأعلن البيت الأبيض أن الصراع في سورية وأوكرانيا سيتصدر جدول الأعمال، إلا إنه لم يوضح ما إذا كان ترامب سيثير قضية تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.
وقد خلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن موسكو حاولت التأثير على انتخابات نوفمبر الماضي.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إن الانتخابات الأمريكية المقبلة في عام 2018 "لا يمكن أن تكون ملعبا للرئيس بوتين".
وأضافت الرسالة :"على الرئيس بوتين أن يفهم أن هذا لن يتكرر أبدا".
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وأربعة آخرين من كبار أعضاء المجلس في رسالة: "لقد وجه الرئيس بوتين هجوما ضد أهم مبادئ ديمقراطيتنا - انتخاباتنا".
وأضاف: "إن عدم طرح هذه المسألة مع الرئيس بوتين سيعد تقصيرا شديدا في مهام المنصب الذي انتخبتم من أجله".
ومن المقرر أن يلتقى ترامب وبوتين للمرة الأولى غدا الجمعة، وسيعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج بألمانيا.
وأعلن البيت الأبيض أن الصراع في سورية وأوكرانيا سيتصدر جدول الأعمال، إلا إنه لم يوضح ما إذا كان ترامب سيثير قضية تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.
وقد خلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن موسكو حاولت التأثير على انتخابات نوفمبر الماضي.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إن الانتخابات الأمريكية المقبلة في عام 2018 "لا يمكن أن تكون ملعبا للرئيس بوتين".
وأضافت الرسالة :"على الرئيس بوتين أن يفهم أن هذا لن يتكرر أبدا".
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع