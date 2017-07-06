التقت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، مساء اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات عشية قمة العشرين المزمع انطلاقها غدا الجمعة في هامبورج.



ومن المقرر أن تستغرق المحادثات، التي تجرى في أحد فنادق هامبورج، قرابة الـ45 دقيقة، وكانت ميركل في استقبال الضيف الأمريكي عند مدخل الفندق، حيث تصافحا والتقطا صورا.



ومن المتوقع أن تكون مشاكل التجارة الدولية وحماية المناخ من بين المواضيع التي بحثها الجانبان خلال اللقاء.



كانت ميركل أشارت في وقت سابق إلى أن من الممكن أن تتطرق المحادثات أيضا إلى القضية السورية.



ويعتزم ترامب إجراء محادثات حول الصراع مع كوريا الشمالية، بعد لقائه المستشارة الألمانية.

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