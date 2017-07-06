وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث خلال أسبوع عن ضبط 179 قضية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع.يأتى ذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الداخلية في مجال الأمن الاجتماعى الذي يستهدف حماية الطفولة والأمومة وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتطبيق الحاسم لقانون الطفل ومكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالأطفال واستغلالهم وإفسادهم، وضبط مرتكبيها ومكافحة ظاهرة أطفال الشوارع.