كان مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، تلقى إخطارا من عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة شرطة | بوكس | بالقرب من كنيسة الاميرة دميانة بناحية قرية ماقوسة التابعة لدائرة مركز المنيا مما أسفر عن إصابة ضابط و3 مجندين.على الفور انتقلت سيارت الإسعاف والأجهزة الأمنية وتم نقل المصابين إلى المستشفي العام، وعلى الفور انتقل مدير الأمن للاطمئنان عليهم.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.