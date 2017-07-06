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النيابة تستعلم عن صحة أمين الشرطة ضحية المتهم الهارب بالمنيل
أمرت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين رئيس النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية لأمين الشرطة ضحية مؤامرة أحد المتهمين للهرب منه بمنطقة المنيل للاستماع إلى أقواله وطلبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم
وكان أحد المتهمين خطط للهرب من الحراسة أثناء عرضه على نيابة جنوب القاهرة الكلية، بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، وذلك بعد أن وضع المخدر لأمين الشرطة المكلف بحراسته في العصير، وفر هاربا في منطقة المنيل.عثر الأهالي على أمين الشرطة ملقى في إحدى الحدائق بمنطقة المنيل، وبإبلاغ الأجهزة الأمنية تبين أنه كان مكلفا بمأمورية من قسم مصر الجديدة بعرض المتهم على نيابة جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب، وأثناء سيرهما في منطقة المنيل عرض عليه المتهم علبة عصير تناولها وأغمى عليه بالحال. تم نقل أمين الشرطة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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