ترامب يصل إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة العشرين

برلين (رويترز) - وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ألمانيا يوم الخميس لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين وهو يخاطر بعزلة نتيجة موقفه من التغير المناخي كما يتوقع أن يواجه احتجاجات من مناهضين للرأسمالية هددوا بتعطيل القمة.

ونشب توتر بين ترامب وزعماء الدول الاقتصادية الكبرى بعد قراره في الشهر الماضي بسحب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ الموقعة في عام 2015.

ويقابل المحتجون ترامب وغيره من الزعماء بعبارة "مرحبا بكم في الجحيم". وتبدأ القمة رسميا يوم الجمعة وتستمر ليومين.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)