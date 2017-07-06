. حسبي الله ونعم الوكيل|.. بهذه الكلمات صرخ |صادق. ع|، فرد الأمن المتهم، بإثارة الرعب والفزع بين المواطنين من الزائرين بحديقة الحيوان عقب إشعال النار في دراجته البخارية وانفجارها، وذلك أمام قوات المباحث العامة التي تحقق معه في قسم شرطة الدقي. وأحرق |صادق| النار في دراجته اعتراضا منه على طلب المسؤولين عن ركن السيارات رسوما للركن بقيمة 10 جنيهات في الساعة الأمر الذي جعله يشعل النيران في دراجته النارية إلى أن انتقلت قوات الحماية المدنية والمرور ونجحوا في إخماد الحريق الذي أثار الرعب نتيجة إحداث صوت انفجار.وقامت قوات الأمن باقيتاده إلى ديوان عام قسم الدقي بصحبة أسرته، وهناك أكد أنه لم يتعمد إثارة الرعب بين المواطنين وأنه جاء إلى الحديقة للتنزه هو وأسرته وعندما طالبه المسؤلين بدفع رسوم ركن الدراجة وقيمتها 10 جنيهات في الساعة اشتد غضبه وأحرق دراجته.وأوضح أن ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد جعلته غير قادر على تحمل أعباء الحياة، وأشار إلى أنه لم يعلم أن خروجه من منزله للتنزه مع أبنائه الصغار بحديقة |الغلابة |سيكلفه مبالغ باهظة، وقال: |الحسابة بتحسب وساعه الركنة بـ 10 جنيهات|، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيقات|.