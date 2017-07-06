وقررت النيابة العامة، في وقت سابق، إخلاء سبيل صاحب شركة لتجارة المعادن، وصاحب مكتب محاسبة |وسيط| بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما بعد اتهامهما بدفع رشوة إلى مدير مأمورية ضرائب الجمالية، بهدف تخفيض وتخليص ضرائب لصالح شركة لتجارة المعادن.وكانت النيابة أمرت بحبس مدير مأمور ضرائب الجمالية وآخر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التجديد لهما على ذمة التحقيقات.