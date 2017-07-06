اخبار مصر
-
رياضة
- مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع لوكاكو في صفقة ضخمة
- دارسيس ثامن حالة انسحاب من فردي الرجال في ويمبلدون للتنس
- باسم مرسي يعود لقيادة هجوم الزمالك بعد فترة تجميده
- «الشامي وجمعة» يحاولان مد إعارتهما بصفوف المصري
- الونش: «يوم الأحد يا المكسب على أهلي طرابلس يا نقعد في بيوتنا»
- الطلائع يعلن قائمته استعدادا لإنبي في نهاية مشواره بالدوري
- بالصور.. وزير الرياضة يناقش أوضاع أندية الإسكندرية
- «دجلة» يجدد مفاوضاته مع حسام غالي
- الزمالك يبيع 3000 تذكرة لموقعة أهلي طرابلس خلال 5 ساعات
- أرسنال «النني» يواجه ليستر سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مصرع شخص في حادث تصادم بالوادي الجديد
06
يوليو
2017
15:47 PM
بواسطة
لقي منذ قليل شخص مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى بقرية تنيدة بمركز بلاط وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة المركزى
تلقى اللواء أحمد عبد الغفار مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من قسم شرطة بلاط يفيد مصرع سيد حسن منصور ٤٢ سنة مقيم بقرية تنيدة في حادث تصادم دراجة نارية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع