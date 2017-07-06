لقي منذ قليل شخص مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى بقرية تنيدة بمركز بلاط وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة المركزى