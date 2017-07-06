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للمرة الثانية: إخلاء سبيل الضباط المتهمين بحيازة أسلحة في الوراق
قررت نيابة الوراق للمرة الثانية، إخلاء سبيل 3 ضباط وأميني شرطة، بكفالة 30 ألف جنيه لكل منهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ |سلاح الوراق|، والمتهمين فيها وآخرين بإحراز سلاح ناري دون ترخيص، وحيازة مواد مخدرة، وتلفيق اتهامات للمواطنين بحيازة أسلحة وذخائر
يذكر أن أخلى قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، سبيلهم بكفالة 25 ألف جنيه لكل منهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ |سلاح الوراق| المتهمين فيها بتلفيق اتهامات للمواطنين بحيازة أسلحة وذخائر. وكانت تسلمت نيابة الوراق تقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون حول التسجيلات الصوتية لـ3 ضباط وأميني شرطة بقسم شبرا الخيمة ثان في قضية سلاح الوراق. وتولى محمد حامد مدير نيابة الوراق تفريغ وفحص التقرير بعد انتهاء لجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون من مضاهاة بصمة الصوت التي تم أخذها من بعض الضباط المتهمين بالتسجيلات المقدمة من باقي المتهمين. وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، أن الضباط المتهمين رفضوا أخذ بصمة صوت لهم لمضاهاتها بتسجيلات قدمها أمين شرطة تثبت تورطهم في تلفيق قضايا السلاح والمخدرات للمواطنين والاستعانة بتجار أسلحة نارية ومخدرات لإمدادهم بتلك الممنوعات لاستخدامها في تلفيق القضايا. وأدلى المتهم التاسع باعترافات تفصيلية في القضية، حيث أقر في التحقيقات التي أجريت تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة أنه كان يورد المخدرات للضباط المحبوسين على ذمة القضية. وأضاف المتهم أنه يعمل بتجارة المخدرات واتفق مع الضباط الثلاثة وأميني الشرطة المتهمين على توريد المخدرات لهم مقابل عدم إلقاء القبض عليه واستمر في إمدادهم بالمخدرات لسنوات والتي علم أنهم يستخدمونها في تلفيق الاتهامات للمواطنين وما زالت تحقيقات النيابة مستمرة. وكان تم الكشف عن الجريمة عندما ألقي كمين أمني القبض على تاجر أعلى دائري الوراق بحوزته 22 قطعة سلاح داخل سيارة ميكروباص واعترف المتهم أنه يحضرها من أسيوط لأمين شرطة بقسم شبرا الخيمة ثان وبإلقاء القبض على أمين الشرطة تم الكشف عن باقي المتهمين والذين على رأسهم رئيس مباحث ومعاوني قسم شبرا الخيمة ثان.
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