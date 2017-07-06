واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٠١٨٠ لسنه ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الخارجية.وقالت الدعوى، إنه في عام ٢٠٠٤ أبرمت الحكومة المصرية اتفاقًا مع الحكومة القبرصية بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط وترتب على ذلك استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي الموجودة بالمياه الإقليمية المصرية. وأشارت الدعوى إلى أن هذا الاتفاق أبرم في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، اللذين تقاعسا في الدفاع عن الثروات الطبيعية لمصر.