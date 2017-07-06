وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بمنطقة العزبة البحرية، ووقوع سيدة مصابة بطلق ناري نقلت على إثرها للمستشفى. وعلى الفور، تحركت قوة أمنية من القسم، وتم فض المشاجرة، والقبض على أطرافهان وهم |محمد. ر|، و|محمد. ع|، من الطرف الأول، و|عبد الباسط.ع|، من الطرف الثانى، وتحرر محضر بالواقعة برقم 17948 لسنة 2017، وتم إحالة المتهمين للنيابة لتولى التحقيق.