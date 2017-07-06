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المتهمون ينكرون محاولة «اغتيال قاضي عمليات رابعة»
أنكر المتهمون أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ|محاولة اغتيال قاضي غرفة عمليات رابعة| الاتهامات الموجهة إليهم بعد تلاوة أمر الإحالة فيما تستمع المحكمة إلى مرافعة النيابة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي.كانت النيابة العامة أحالت 6 من الإخوان إلى محكمة الجنايات، وهم: |أسامة إبراهيم علي عمر القيادي بتحالف دعم الجماعة والهارب إلى ألمانيا، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعيد عليوة طه عضوي مكتب إرشاد الإخوان، وعبد الرحيم مبروك الصاوي مسئول العمليات النوعية بجنوب القاهرة، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، قائد المجموعة المنفذة، ومحمد السيد محمود عزام عضو المجموعة المنفذة للعملية|.وجاء بأمر الإحالة أنهم في خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى 10 مايو 2015 داخل وخارج مصر، أولا المتهمون من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة وإدارة جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أن تولى المتهم أسامة إبراهيم علي عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الإخوان، والتي تضطلع بدورها في التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمون ومحمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما في رأس هيكلها التنظيمي، والمسمى بمكتب إرشاد.
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