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بدء جلسة إعادة محاكمة المعزول في «اقتحام السجون»
06
يوليو
2017
13:48 PM
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بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، منذ قليل جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ|اقتحام السجون|
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ|إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخر بالسجن المؤبد|، وقررت إعادة محاكمتهم.
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