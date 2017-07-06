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إلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة بإيقاف أستاذة بـ«الطب البيطري»
قضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 106 لسنة 50 قضائية عليا بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة بشأن إيقاف أستاذة بكلية الطب البيطري بعد ثبوت مخالفته للقانون
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس.قالت المحكمة في أسباب حكمها إن رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه رقم 127 لسنة 2016 متضمناً إيقاف الدكتورة عزيزة محروس محمد ، أستاذة الأدوية بكلية الطب البيطري لمدة ثلاثة أشهر عن العمل أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أبعد لمصلحة التحقيق، ومن ثم يكون رئيس جامعة القاهرة قد تجاوز في المدة التي يحق له وقف عضو هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك على أن يكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب الأمر الذي يشكك في استهداف قرار الوقف المطعون فيه للصالح العام ويتمثل في إساءة استخدام السلطة بالمخالفة للقانون بما من شأنه أن يبطله الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
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